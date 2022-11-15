Любят азербайджанские чиновники сами себя похвалить, с умным видом рассуждая о вещах, которые выше их понимания. Но о чиновниках нужно судить не по словам, а по конкретным делам. В частности, ответственных за работу общественного транспорта.

Уже многие годы ситуация в сфере общественного транспорта стала головной болью для большинства населения Баку. Люди не могут комфортно добраться до места назначения посредством автобусов, особенно в часы пик. В основном их жалобы связаны с длительностью интервала и нестабильной работой автобусных маршрутов.

К сожалению, проблема загруженности улиц Баку до сих пор не решается. Это говорит о том, что принимаемые чиновниками решения неверны или половинчаты, но даже при этом они спешат рапортовать о том, что они не сидят сложа руки и работают на благо общества.

Ответственные за эту сферу чиновники видят решение этой проблемы в появлении выделенных полос для движения пассажирских автобусов. Так, руководитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства при Исполнительной власти Баку Маис Агаев в беседе с корреспондентом издания Caliber.Az заявил о том, что причина задержки в движении автобусов только одна – отсутствие выделенных полос для их движения на различных дорогах.

«Пока они не появятся на большинстве бакинских улиц, мы будем наблюдать подобную картину. Мы сделали много предложений о создании выделенных полос на бакинских улицах и проспектах, но они еще не реализованы. В частности, если автобусы от Площади государственного флага будут беспрепятственно выезжать на круг «Азнефть» и далее на проспект Нефтяников, это заметно снизит транспортную нагрузку в данной части города, значительно уменьшит необходимость в такси и личных автомобилях», — подчеркнул М.Агаев.

С его слов выходит, что как только на дорогах Баку появятся выделенные полосы для движения автобусов, то проблема пробок автоматически решится. Но так ли это на самом деле?

Основная задача выделенной полосы — это сделать так, чтобы общественный транспорт не задерживался и прибывал вовремя. Так как автобусы могут перевезти большее количество людей, чем один автомобиль это позволяет снизить загруженность дорог и требует меньших затрат на инфраструктуру.

При этом для водителей автомобилей выделенные полосы создают сложности. Они не могут ехать или останавливаться на этих полосах. Из-за нехватки выделенных полос автобус, проезжая беспрепятственно по ней, в итоге все равно выезжает в общий поток и упирается в пробку.

Ратуя за предоставление автобусам выделенной полосы необходимо учитывать, что этим шагом ограничивается движение автомобилей по данному участку, что может привести к тому, что пробка просто будет растягиваться. Ведь не будут же транспортные чиновники расширять дорогу, они ее просто сузят для остальных транспортных средств. Тем самым ограничивая пропускную способность дорог.

Мировой опыт показывает, что выделенные полосы позволяют увеличить пропускную способность дорог только в случае, если их расположение и работа правильно организованы. Решение же наших чиновников просто сведет к сокращению улично-дорожной сети с неупорядоченными парковками, что скажется не в лучшую сторону на загруженности улиц.

Выделенные полосы – лишь часть комплексной работы, которую необходимо провести для улучшения работы общественного транспорта в Баку. Смысл внедрения выделенных полос в том, чтобы сделать общественный транспорт удобнее и популярнее для пассажиров. Но будут ли жители Баку пользоваться переполненными автобусами, которые часто ездят с открытыми дверьми и управляются неадекватными водителями?