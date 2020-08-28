«Если Москва предает нас, то у Баку есть альтернативы…»

В эти дни состоялся визит министра обороны России Сергея Шойгу в Баку и одновременно визит главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова в Москву. Данные встречи проходили на фоне обострения отношений между странами из-за поставок 400 тонн военного груза в Армению во время Товузских событий.

Комментируя # визит Байрамова в Москву, директор информационно-аналитического портала PolitRus Виталий Арьков сказал, что напряжение между странами будет сниматься.

«Наравне с Турцией Россия является ключевым партнером и союзником Азербайджана, поэтому совершенно логично, что свои первые официальные визиты в новом статусе Джейхун Байрамов совершает в Анкару и Москву. Напомним, приглашение посетить Первопрестольную поступило лично от главы МИД России Сергея Лаврова в ходе их телефонного разговора, состоявшегося по инициативе азербайджанской стороны вскоре после назначения Байрамова», — сказал эксперт.

По его словам, нынешний приезд господина Байрамова в Москву – это визит вежливости, для личного знакомства как с господином Лавровым, так и курирующими южно-кавказское направление высокопоставленными сотрудниками кабинета министров, Администрации Президента России и парламентариями.

«Понятно, что факт проведения целого ряда встреч не стал достоянием СМИ, но имел высокую важность. Назначение господина Байрамова главой внешнеполитического ведомства Азербайджана, как и целый ряд других кадровых решений в правительстве Страны огней, а ранее – обновление Милли Меджлиса символизируют тектонические сдвиги в азербайджанском истеблишменте, уже приведшие к заметным изменениям во внутренней политике, а теперь – с переходом Байрамова из Минобразования в МИД – еще и во внешней политике.

Разумеется, и высшее руководство страны, и азербайджанское общество возлагают на нового министра иностранных дел большие надежды в вопросе приближения разрешения Карабахского конфликта в поддерживаемых международным сообществом справедливых интересах Азербайджана», — подчеркнул эксперт.

Аналитик также добавил, что российское руководство поддерживает данное стремление, прилагая максимум усилий для того, чтобы многолетний кровопролитный территориальный спор между Азербайджаном и Арменией имел исключительно дипломатическое, мирное разрешение.

«На сегодняшний день Москва по факту главный посредник в переговорном процессе и наиболее эффективный сопредседатель Минской группы ОБСЕ в части разработки максимально реалистичных для реализации на практике «дорожных карт»», — сказал он.

По его мнению, отношения Москвы и Баку идут по восходящей, и восстановление добрососедских и дружеских отношений наших стран началось с приходом в Кремль Владимира Путина, у которого сложились теплые и взаимоуважительные отношения с возглавившим Азербайджан в самый непростой период его новейшей истории Гейдаром Алиевым.

«Эти отношения бережно сохраняются и развиваются сегодня с азербайджанской стороны лично Президентом Ильхамом Алиевым и первым вице-президентом Мехрибан Алиевой. Мне кажется совершенно неслучайным, что свой первый официальный визит в Москву Джейхун Байрамов совершил именно 26 августа – в День Рождения уважаемой Мехрибан Ариф кызы. Благодаря личному участию которой в Азербайджане реализуются многочисленные «русские» образовательные и культурные проекты, сохраняющие добрые традиции наших братских народов и выводящие сотрудничество на новый прогрессивный виток развития», — добавил он.

В свою очередь, азербайджанский политолог Тофик Аббасов, комментируя # взаимоотношения Москвы и Баку, основной упор сделал на визите Шойгу в Баку, отметив, что сказанное российским министром в нашей столице — это мягкая форма извинений.

«Россия, как сосед и член МГ ОБСЕ, не должна занимать проармянскую позицию во всем, что касается армяно-азербайджанского и особенно карабахского конфликта. Если эти 400 тонн вооружения, которые были перевезены в Армению, попали в руки армянских военных, то это самое настоящее предательство со стороны Москвы. Если же эти вооружения были предназначены для базы Гюмри, и это доказуемо, то мы можем быть уверены в том, что Россия не ведет двойную игру и не занимает проармянскую позицию в контексте карабахского урегулирования», — отметил эксперт.

По словам Аббасова, это не первый раз, когда Россия допускает подобные фолы.

«Мы обо всем этом проинформированы и ждем от России разъяснений. Нельзя сидеть на двух стульях и пытаться угодить «и вашим, и нашим». В этом отношении я считаю, что в контексте переговоров в Москве и в Баку, должны были быть обговорены все неопределенные части двусторонней повестки», — сказал он.

Политолог также добавил, что отношения между Россией и Азербайджаном всегда соответствовали высокому уровню, президента Азербайджана приглашали на Валдайский форум, на саммитах СНГ Владимир Путин с большим вниманием принимал позицию азербайджанского лидера, но наперекор этому всему играть двойную игру не вписывается в здравую логику: «Поэтому я думаю, что если Россия на самом деле допустила фол, то она сейчас извиняется. С другой стороны, она показывает, что эти вооружения предназначены для своей базы, тогда стоять на этом вопросе не имеет смысла и нужно двигаться дальше».

Аналитик подчеркнул, что если Москва предает отношения с Баку, то у Азербайджана есть много альтернатив.

«Если Москва предает нас, то у Баку есть альтернативы углублять сотрудничество, как с региональными игроками, так и внерегиональными. Азербайджан имеет большой опыт сотрудничества со многими странами и создает благоприятные условия для развития своих партнеров. В отличие от Армении, которая может создавать только ненависть и зло в регионе, Азербайджан создает благоприятные условия для экономического сотрудничества многим государствами. Россия должна знать, что на ней свет клином не сошелся. Если она будет продолжать «скользкую» игру, то у нас есть возможность показать свою способность обходиться без нее во многих региональных проектах», — подчеркивает политолог.

По мнению аналитика, самой России тоже невыгодно, чтобы в нашем регионе вечно тлел карабахский конфликт, потому что в Кремле понимают, что это может вылиться в полномасштабную войну и нанести урон интересам России в регионе.

«Для Армении данный статус-кво приемлем, и если Россия усилиями такого политика как Лавров будет этой политике Еревана потакать, естественно Азербайджан предпримет шаги, чтобы изменить ситуацию в свою сторону. Времена изменились, возможно, из Кремля не совсем просматриваются холмы Кавказа, то, тем не менее, в Москве должны знать, что Азербайджан — не форпост наподобие Армении, а независимое государство, которое может оправдывать свой суверенитет и действовать в соответствии со своими национальными интересами», — резюмировал он.