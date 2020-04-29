Если бы не было коронавируса, его пришлось бы выдумать или Новое противостояние США и Китая

Растущая роль Китая в мировой экономике и политике давно является предметом анализа и обсуждений в экспертных кругах. С приходом к власти Дональда Трампа набирающее вес противостояние между США и Китаем начало обретать более острый характер, но для того, чтобы пойти на жесткую конфронтацию и при этом привлечь на свою сторону сторонников, нужна была веская причина. Она и нашлась: ею стал коронавирус.

Если бы не было коронавируса, его пришлось бы выдумать. А тут и придумывать ничего не надо, ситуация говорит сама за себя. Сейчас западная пресса и многие политики заявляют, что Китай должен выплатить компенсацию за убытки, которые сегодня несут их страны.

По мнению политолога Ильгара Велизаде, высказанному им в беседе с #, если даже Китай согласится выплачивать по искам, которые ему предъявляют, что гипотетически даже представить сложно, это повлияет на всю цепочку международных отношений в целом.

«По большому счету, никто в этих странах даже не рассчитывает на то, что вот прямо сейчас Китай начнет выплачивать эти компенсации. Заставить Китай признаться в том, что он виноват в распространении коронавируса, тоже не получится, поскольку они сами тоже сильно пострадали. Это скорее политически ангажированный тренд, не обоснованный фактической базой», — считает политолог.

По его словам, технически Китай может быть объявлен виновником в распространении пандемии только Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), поскольку она являются независимым органом.

«В свое время США давили на ВОЗ, и они отказались от такой линии поведения, мало того — руководитель ВОЗ поблагодарил Китай за своевременные меры и китайский опыт был взят в качестве примера. Это очень сильно раздражало Трампа и другие западные страны. Поэтому тут нужно говорить о политическом характере всех этих претензий. Сегодня Запад обеспокоен ростом влияния Китая и сейчас там думают, что сейчас появилась возможность экономическими методами сдержать их», — добавил он.

Велизаде считает, что сегодня, пока все страны мира, а именно европейские и США, несут огромные убытки в связи с карантином, китайская экономика набирает обороты.

«Сейчас там действуют предприятия, что им дает большой бонус упрочить свои позиции на международных рынках. Таким образом, когда карантин во всем мире закончится, Китай выйдет более окрепшим и готовым, чем другие страны. Это вынуждает последние реагировать, но это неадекватная реакция, поскольку носит политически ангажированный характер», — сказал эксперт

По словам политолога, данная политика направлена на то, чтобы сдержать развитие Китая и рост его влияния в постпандемический период.

«Все эти страны являются основными торговыми партнерами Китая, и если они будут консолидированно действовать против Китая, то у Пекина будет мало возможностей им противостоять, потому что они являются основным рынком сбыта для китайской продукции. Это новый этап торговой войны, которую мы наблюдали до пандемии. Но все действия Запада и, в частности США, направлены на то, чтобы приостановить будущее доминирование Китая в мировой экономике», — сказал он.

В свою очередь политолог Ахмед Алили, комментируя американо-китайские отношения, сказал, что это противостояние наблюдается на протяжении последних 10 лет.

«То, что мы видим – это не результат коронавируса, все уже давно ожидают, что США и Китай постепенно будут ухудшать риторику друг против друга. Проблема в том, что Китай в какой-то момент со своими людскими ресурсами и экономическим потенциалом может перерасти США и ЕС. На каком-то этапе Китай даже смог превзойти США, и сейчас китайцы имеют определенное превосходство в определенных технологиях, к примеру, в технологиях 5G», — поясняет аналитик.

Эксперт также добавил, что в этом противостоянии есть очень много «но».

«Когда китайцы открывали свой рынок для европейцев и американцев в 90-е годы, все были рады, но потом китайцы начали использовать это в свою пользу и постепенно получили доступ к определенным технологиям. Плюс ко всему, китайцы не либерализовали свой внутренний рынок, что не нравилось западным странам. Но в Китае их привлекали дешевая рабочая сила и высокая прибавочная стоимость, в силу этого западные страны сильно обогащались. Поэтому и закрывали глаза.

С помощью Китая они смогли продавать свой товар не только для определенной части населения в своих странах, а для широких масс по всему миру. Но затем произошел следующий этап, американские фирмы начали постепенно выходить из Китая, при этом не прекращая закупать китайскую продукцию», — добавил он.

Эксперт также сказал, что одним из спорных моментов между сторонами является то, что Китай может в точности копировать и воспроизводить любую продукцию, вносить в нее некоторые изменения, а затем преподносить на мировом рынке как свою продукцию.

«В то время, как американцы платили за это инженерам, дизайнерам и пр. Это немного меняет правила игры на рынке. С другой стороны, американцам не нравится, что в Китае нет рыночной экономики на всей территории страны. Рыночная экономика Китая работает в отдельных регионах, а не по всей стране, что также меняет в определенной степени правила», — считает эксперт.

По словам аналитика, Китай является членом ВТО, но даже внутри этой организации эта страна не позиционирует себя как государство с рыночной экономикой.

«Это позволяет им не брать на себя ряд обязательств, которые берут на себя другие организации. То есть Китай пользуется всеми благами и условиями этой организации, но при этом США и ЕС, страны, которые создали эту организацию, не могут пользоваться в полной мере китайским рынком.

То есть напряженность между Пекином и США была еще до пандемии. Коронавирус послужил просто причиной показать миру истинное лицо политики Китая», — подчеркнул он.

Эксперт также добавил, что западные страны были уверены в том, что Китай держит ситуацию под контролем и справится с этим вызовом, но случилось непредвиденное – вся планета оказалась вовлечена в пандемию по причине того, что ВОЗ, да и все страны мира, не были изначально верно проинформированы.

«Если верить в альтернативную статистику, то за этот период в Китае погибло больше, чем 5 миллионов людей. Для Китая это не очень большая цифра, но это намного больше, чем та цифра, которую озвучивает Пекин. Нельзя считать, что Китай лучше справился с коронавирусом, чем США или другие страны ЕС. Проблема в том, что в западных странах все открыто и все СМИ, НПО и другие органы общественного контроля имеют доступ к информации, чего нет в Китае. Поэтому мы не владеем реальной ситуацией в Китае. По этой причине утверждать, что китайские власти проработали более эффективно, чем западные страны, считать нельзя», — резюмировал аналитик.