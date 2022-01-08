Неоднозначно, что если Армения идет на демаркацию, то этим признает «Арцах» в составе Азербайджана, потому что политика Армении заключалась в том, что «Арцах» независимый, а не часть РА. Об этом в беседе с NEWS.am заявил известный армянский политический аналитик Степан Даниелян.

«Признание границы Армения-Азербайджан еще не означает, что Армения признает Арцах в составе Азербайджана, но может признать. Последнее заявление премьера показывает, что он готов признать. И не случайно, что из Арцаха последовала реакция. Если Армения признает Арцах в составе Азербайджана, то возникает вопрос, что там делают российские миротворцы? В этом случае произойдет глобальное геополитическое изменение, и будет реализована та программа, о которой заявлял Болтон.

Это план Британии, линия Анкара-Лондон-Баку начнет работать над тем, чтобы исключить Россию из региона и создать турецкий мир, и вести этот турецкий мир к столкновению с Ираном, Россией, а в дальнейшем, если возможно, и с Китаем. То есть, это геополитическая проблема и премьер-министр РА, и многие люди в Армении, как будто готовы пожертвовать Арменией для реализации мировых программ», — сказал он.

Для нас, конечно, интересно, насколько вообще релевантна версия о том, что кто-то стремится сначала укрепить, а затем использовать союз тюркских народов против России, Ирана и Китая? Это всего лишь чьи-то фантазии, или подобная гипотеза рассматривается в качестве серьезной в политологических кругах? Типа, Британия способна иметь столь сильное влияние на тюркские государства, и вынуждать их действовать в соответствии со своими планами на будущее?

На эти вопросы # согласились ответить известные зарубежные эксперты.

Виталий Арьков, российский политолог, основатель экспертно-аналитической сети PolitRUS:

— Совершенно нельзя исключать того, что Армения согласится начать процесс демаркации границы с Азербайджаном при условии его разделения на несколько этапов – с детальным обсуждением по каждому участку, начав с наименее проблемных и признавая де-факто сложившуюся там ситуацию. Что даст Еревану основания парировать упреки в саботировании процесса, но по факту растянуть его на неопределенное время.

Вопрос «Арцаха» (Карабаха) – действительно болезненный для армянского народа. Поэтому вполне допускаю, что со стороны Еревана может последовать условие, что данная территория будет признана им официально частью Азербайджана, но при определенных условиях.

В частности, что проживающие там граждане армянской национальности будут иметь право на двойное гражданство, а в случае отказа с их стороны на получение гражданства Азербайджана (думается, это будет иметь массовый характер) за ними сохранится право на проживание с гражданством Армении.

Также вполне допускаю, что Ереван захочет получить от Баку гарантии того, что на территории Карабаха не будут размещены военные подразделения, а на переходный период (от пяти лет и более) там будут осуществлять свою деятельность только азербайджанские медики и представители гуманитарных организаций. Во избежание конфликтов – под патронажем российских миротворцев.

Вообще вопрос пребывания миротворческого контингента в Карабахе не обсуждается, поскольку здравомыслящим понятно: подписанием даже мирного договора нельзя в одночасье восстановить добрососедство. Тем более, в самом Карабахе, где имущество вынужденно покинувших регион азербайджанцев сегодня находится в собственности жителей армянской национальности. И многие из них – вполне добропорядочные владельцы. То есть, в случае возвращения в Карабах азербайджанских беженцев, без предварительного решения вопроса получения ими компенсации за утраченное имущество, совершенно предсказуемо возникнет новая «горячая точка».

Исходя из этого, реалистичной видится консервация ситуации (минимум на десятилетие-полтора), когда Ереван де-юре признает Карабах за Баку, но де-факто там продолжат проживать армянские граждане, а стабильность и безопасность – обеспечиваться силами российских миротворцев.

К тому же не стоит забывать и о роли Москвы в событиях осени 2020 года: без ее согласия Баку вряд ли бы тогда вернул свои территории. Думаю, что в ходе закрытых предварительных консультаций были достигнуты определенные договоренности – в т.ч. по усилению военного присутствия России на Южном Кавказе.

Тема Великобритании в комментарии Степана Даниеляна поднята совершенно не случайно, поскольку фиксируется нарастающая активность Лондона на Ближнем и Среднем Востоке, в Центральной Азии, на Южном Кавказе. И эта активность не в рамках партнерства Соединенного Королевства с США и Евросоюзом, а по своей собственной «программе». Мир вновь становится многополярным и Великобритания, отпнув от себя стремительно слабеющий Евросоюз, намерена по максимуму вернуть свое влияние в нем.

Традиционно Лондон действует деликатнее и виртуознее Вашингтона, а потому с ощутимо меньшими репутационными и финансовыми потерями.

Константин Тасиц, российский эксперт по Южному Кавказу:

— Действительно, в определенных политологических кругах существует представление, что за действиями современной Турции стоит Великобритания. Сторонники этой концепции, как правило, приводят исторические аналогии. Дескать, в прошлом Британская империя использовала Османскую Турцию для своих комбинаций на Ближнем и Среднем Востоке, поэтому сейчас так же следует воспринимать действия Анкары, в частности по созданию Организации тюркских государств.

Однако пока не было представлено каких-то явных убедительных доказательств в пользу этих тезисов.

Джон Болтон – не британский, а американский политик, советник бывшего президента Трампа, уволенный в своё время со своего поста. Он представляет лишь часть американского истеблишмента, наиболее консервативные круги Республиканской партии.

На Западе с опасением относятся к активизации политики Турции на Южном Кавказе и в Центральной Азии. По мнению многих западных экспертов, самостоятельная внешняя политика Эрдогана подрывает единство Запада и НАТО.