Еще одно отравление алкоголем в Баку

24 января примерно в 19:00 гражданин Казахстана 40-летний Азимов Шахмалы Анатольевич, проживающий в общежитии Бакинского славянского университета, выпил в кафе Beer Point в Хатаинском районе города Баку литр водки «Традиции Беларуси», передает Qafqazinfo.

После чего Ш.Азимов был доставлен в отделение токсикологии с диагнозом «отравление». В настоящее время его состояние оценивается как тяжелое.

Предположительно, причиной отравления стало употребление суррогатного алкоголя.

Расследование по факту ведет Хатаинское районное управление полиции.