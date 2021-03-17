Еще одна провокация российских армян

Вчера, 16 марта, прошло 100 лет с момента подписания Московского договора, установившего современные границы Азербайджана, Турции, Грузии и Армении. В Армении эту дату ждали с замиранием сердца и особой надеждой. Дело в том, что по известным только армянскому обществу причинам в этой стране полагают, что Московский договор подписан сроком на 100 лет. И после истечения этого срока Армения сможет по международному праву «вернуть свои территории, отданные Азербайджану и Турции».

Самое забавное заключается в том, что в Армении движение «Национально-демократический полюс», в которое входят 7 оппозиционных партий («Национальное самоопределение», «Европейская партия», «Демократическое отечество», Армянская конструктивная партия, «Отечество и честь», «Айк» (Айказунинер) и Консервативная партия), а также организация «Сасна Црер», с 26 февраля проводили акции с требованием объявить незаконным Московский договор.

При этом протестующие требовали от России «восстановления территориальной целостности Армении», якобы нарушенную Московским договором 1921 года. А бюро АРФД (Дашнакцутюн) распространило заявление в связи с 100-летием подписания Московского договора, в котором отмечается «катастрофическое значение русско-турецкого договора для армянского государства и народа, в результате чего Армения лишилась значительной части Восточной Армении».

Бюро считает, что Московский договор был подписан с грубыми нарушениями международного права, посему не имеет правовой силы. «Стороны, подписавшие договор, приняли решения по вопросам, касающимся территорий третьего государства — Армении, не являющейся стороной соглашения. Соответственно, положения договора, касающиеся Армении, незаконны. А Карский договор от 13 октября 1921 года, точь в точь повторяющий положения Московского договора, также не составляет часть международного права, поскольку исходил из положений Московского договора», — говорится в заявлении Бюро АРФД.

А тем временем в российской столице 15 марта по инициативе Союза армян России (САР) при поддержке правительства Москвы состоялась международная конференция «Геноцид и Первая мировая война. Международные договоры. Исторические параллели», приуроченная к 100-летию подписания Московского договора.

В ходе своего выступления глава САР Ара Абрамян отметил, что 100 лет назад «Армения потеряла тридцать процентов своей территории, в том числе и один из самых важных символов — гору Арарат».

Он также заявил, что по итогам конференции в сентябре этого года САР созовёт в Ереване Международную правовую конференцию, с участием экспертов с целью юридической оценки Московского, Карского и других договоров и возможности их пересмотра с учётом сегодняшних геополитических реалий.

Через день после этого мероприятия, 16 марта, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что официальная Москва как последние сто лет, так и в будущем будет следовать духу и принципам Московского договора 1921 года.

«Следование духу и принципам Московского договора, не утратившего за истекшие сто лет свою политическую и историческую актуальность, служит залогом дальнейшего поступательного развития отношений между Российской Федерацией и Турецкой Республикой», — заявила Захарова.

На фоне этого заявления официального представителя МИД России проведенное за день него мероприятие САР при поддержке правительства Москвы является противоречащим официальной позиции российского государства. Это не первая провокация, совершенная армянской диаспорой России для подрыва российско-турецких отношений. Властям России самое время задуматься над подобной деятельностью российских армян.