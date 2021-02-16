Еще одна попытка рассорить Анкару и Москву — Армянские телеграмм-каналы превратились в фейкомет

В конце прошлой недели многие российские издания подняли шумиху вокруг того, что якобы Турция вынашивает планы по захвату территорий других стран, в том числе входящих в состав России. В российских СМИ отмечалось, что такой план был продемонстрирован в эфире турецкого канала TRT. Однако на следующий день турецкая телерадиокомпания TRT отвергла приписанное ей распространение информации о якобы имеющихся у Анкары масштабных экспансионистских планах.

В TRT также упрекнули российских коллег в том, что те не удосужились проверить первоисточник, прежде чем освещать тему. Как указывается в материале телеканала, фейк был выдуман сотрудниками американской компании Stratfor. О провокационном американском «пророчестве» по расширению влияния Анкары на полмира через 30 лет было сказано в эфире турецкого телеканала TGRT. Вскоре эту «горячую новость» распространили армянские Telegram-каналы, которые в качестве источника указали уже телеканал TRT. Затем фейковая волна была подхвачена ведущими российскими СМИ, которые неоднократно сами критиковали Stratfor за провокационные публикации относительно «агрессии» Москвы.

Свет на ситуацию пролил зампредседателя комитета Совфеда России по международным делам Владимир Джабаров, который в комментарии РБК отметил, что подобные информационные вбросы делаются с целью «посмотреть на реакцию», однако они не заслуживают внимания. Турецкий гостелеканал подчеркнул, что подобные случаи манипулирования информацией хотя и не способны навредить дружеским и развивающимся отношениям России и Турции, они должны пресекаться.

К слову о вбросах. Фейк выявил наличие антитурецких сил в определенной части политической элиты России. Так, первый заместитель главы комитета Государственной думы России по обороне Александр Шерин заявил, что «Турция после успешной операции в Нагорном Карабахе абсолютно уверовала в свои силы и поэтому она официально обозначает, куда она будет дальше идти». В беседе с журналистами Шерин отметил, что корректная и осторожная позиция России в двусторонних отношениях была неверно воспринята, и Москве следовало проявлять более жесткую позицию в вопросе сбитого российского самолета, сирийского урегулирования, нагорно-карабахского конфликта.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов предположил, что у Анкары есть мысли о воссоздании Османской империи. По его оценке, Турция вряд ли станет пробовать присоединить к себе российские территории силой. «Если они хотят проверить на себе силу русского духа и нашего оружия, пусть попробуют», — сказал он, призвав турецких чиновников внимательнее изучать историю России.

По словам другого депутата Госдумы Павла Шперова, Турция никогда не скрывала своих амбиций в отношении Крыма, при этом турецкие политики всерьез обсуждают вопрос присоединения полуострова. Он полагает, что Турция хочет иметь такую же зону влияния, какая у нее была 200 лет назад, однако сейчас это едва ли может всерьез обсуждаться. В то же время Шперов призвал МИД России отреагировать на демонстрацию карты турецким государственным телеканалом.

Но наиболее обильной желчью излился одиозный российский эксперт армянского происхождения Семен Багдасаров. «Турки уже засматриваются не только на Северный Кавказ, Причерноморье, Приазовье, но и дальше вглубь России. Я уже не говорю о реальных планах по созданию армии так называемого Турана. Это обсуждается на полном серьёзе. А кто туда войдёт? В том числе некоторые наши союзники по ОДКБ. Согласитесь, более чем странно. А последняя война на Южном Кавказе что показала? Прямое участие турецких сил непосредственно в зоне интересов РФ, в том числе спецподразделений, обученных по системе американской «Дельты». Их цель в создании партизанских отрядов в глубине территории противника. И у нас нет никакой информации, что они оттуда убраны», — заявил он.

Отметим, что фейковую информацию о якобы имеющихся у Анкары масштабных экспансионистских планах первым распространил телеграм-канал «Военный обозреватель». Дальнейшую эстафету перехватили армянские телеграм-каналы. Эта ситуация, когда непреднамеренно или преднамеренно искаженная информация могла привести к серьезным последствиям в турецко-российских отношениях, еще раз продемонстрировала пагубное влияние армянской пропаганды на общественное мнение России. Благо, что турецкая сторона оперативно внесла ясность в этот вопрос и не позволила распространяться лжи. Удручает, что фейк смог быстро распространиться благодаря армянским телеграм-каналам и посеять пусть и на кратковременный период семена сомнения на почву турецко-российского сотрудничества.

В этой связи вспоминается инцидент, произошедший 24 ноября 2015 года. Фронтовой бомбардировщик Су-24М, входивший в российскую авиационную группу в Сирии, был сбит ракетой, выпущенной истребителем F-16C ВВС Турции в районе сирийско-турецкой границы. Это вызвало негативную реакцию России и привело к значительному ухудшению российско-турецких отношений. Инцидентом умело воспользовались армянское лобби России и подконтрольные ей СМИ.

Эти дни остались позади, но подконтрольные этническим армянам российские СМИ продолжают антитурецкую истерию и как показали недавние события, они все еще стремятся внести разлад между Анкарой и Москвой в ущерб взаимным интересам обоих стран.