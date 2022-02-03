Главный научный сотрудник Института философии и социологии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), доктор философских наук, профессор Абулгасан Аббасов призвал президента НАНА Рамиза Мехтиева подать в отставку.

Как сообщил профессор Абулгасан Аббасов, в НАНА сложилась кризисная ситуация.

А. Аббасов подчеркнул, что Рамиз Мехтиев в некотором смысле направил управление в НАНА на службу своей персоне: «Рамиз Мехтиев ввел какие-то запреты, под видом новшеств внес изменения в отделы. В короткие сроки уволил всех способных, грамотных, осознающих возложенную на них обязанности, оперативно выполняющих работу людей, начал осуществлять кадровые назначения на основе принципов личной преданности».