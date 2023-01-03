Господа чиновники, ни ваша жизнь не бесконечна, ни стулья, на которых вы сидите, не вечны — восстановите права законных владельцев!

Завершился 2022 год. Год, который мы завершили, был отмечен положительными моментами в жизни нашей страны. Президент Ильхам Алиев заявил, что возвращение в Западный Азербайджан будет обеспечено, права наших соотечественников, проживающих в Южном Азербайджане, будут восстановлены, и Азербайджан будет до конца отстаивать свою законную позицию, не поддаваясь никакому международному давлению. При этом успешными результатами 2022 года можно считать предпринятые шаги в направлении развития ненефтяного сектора, многовекторные кадровые реформы, принятие решений и законов, обусловливающих наше экономическое развитие.

Однако были и другие ожидания от 2022 года, которые, к сожалению, не оправдались. Это произошло в связи с тем, что многочисленные обращения по поводу возвращения в обращение приватизационных чеков остались без ответа, а также отсутствием реакции официальных учреждений на призывы депутатов парламента, деятелей науки и культуры, общественно-политических деятелей, экономистов, юристов, специалистов по недвижимости, а также граждан, у которых еще остались приватизационные чеки… Это был потерянный год для сотен тысяч граждан страны, ожидавших исторической справедливости.

Следует отметить, что в 2011 году в результате незаконного приостановления обращения приватизационных чеков сотни тысяч граждан были лишены права безвозмездно пользоваться выделенной им государством долей. С указом общенационального лидера Гейдара Алиева этот прогрессивный шаг в конечном итоге послужил не интересам граждан, владеющих приватизационными чеками, а чиновничьей олигархии.

Приватизационные чеки, которые считаются ценными бумагами, означали, что граждане страны должны владеть 65 процентами государственных предприятий. При этом для защиты от инфляции была определена минимальная сумма в размере 2000 долларов США для каждого приватизационного чека.

Обращение приватизационных чеков регулировалось Законом Азербайджанской Республики «О ценных бумагах». Этот закон не предусматривал сроков обращения для ценных бумаг, а также инвестиционных ценных бумаг. При этом еще один немаловажный момент заключается в том, что данное законом право не может быть отнято указом, но это произошло благодаря игре, устроенной группой чиновников-олигархов.

Издание AYNA представляет хронологию предпринятых шагов в направлении защиты прав граждан, у которых остались приватизационные чеки в течение 2022 года.

Призывы депутатов

В августе 2022 года граждане, оставшиеся с приватизационными чеками, обратились с открытым письмом к премьер-министру, председателю Государственной приватизационной комиссии Али Асадову, министру экономики Микаилу Джаббарову, министру юстиции Фикрету Мамедову, депутатам Милли Меджлиса. Авторы петиции заявили о серьезной необходимости проанализировать и устранить допущенные в прошлом ошибки и противоречащие Конституции статьи в законопроекте «О приватизации государственного имущества».

В обращении, адресованном от имени 33 000 семей, отмечается, что ошибки и беззакония в процессе, связанном с приватизационными проверками, были расследованы 5 лет назад группой из юристов, депутатов и экспертов, которая пришла к выводу, что согласно правилам Гражданского кодекса без выплаты компенсаций 1 миллиону граждан, которые до сих пор не продали свои чеки, продажа государственного имущества противоречит Конституции, законам и международному праву.

В 2022 году депутаты Милли Меджлиса обратились в органы государственной власти с просьбой увеличить срок обращения приватизационных чеков. Из депутатов Агиль Аббас, Азер Бадамов, Вугар Байрамов, Вахид Ахмедов, Камила Алиева, Гудрат Гасангулиев, Айдын Гусейнов, Анар Искендеров, Тахир Рзаев, Фазиль Мустафа, Джейхун Мамедов, Рази Нуруллаев, Руфат Гулиев, Асим Моллазаде, Захид Орудж, Тахир Керимли, Айдын Мирзазаде и Насиб Махамалиев в своих интервью предложили увеличить срок обращения чеков или выплатить компенсацию за причиненный ущерб.

По этому случаю приведем цитату из высказываний председателя Центра социальных исследований (ЦСИ), председателя Комитета Милли Меджлиса по правам человека Захида Оруджа:

«Я обязательно проинформирую комитет Милли Меджлиса по экономической политике по указанному вопросу. В определенные периоды вносились предложения по решению проблем, связанных с приватизационными чеками. В то время на фоне приватизации предполагалось продать часть предприятий на аукционах посредством приватизационных чеков. Таким образом, определялось участие наших граждан в обладании той части имущества, созданного в советский период, которая будет приватизирована, и гарантировались их права. Наши граждане стали приобретать большое количество приватизационных чеков от сформированных в соответствии с этим подходом рынков.

Это было вполне естественно. Потому что покупка чеков не была запрещена законом. Есть люди, у которых на руках достаточно большое количество приватизационных чеков. Но эти люди так и не смогли реализовать свои желания, несмотря на то, что позже обращение чеков было расширено. Иными словами, у них не было возможности использовать свои чеки при приватизации какого-либо предприятия. При этом подход наших экономических институтов к вопросу очень важен в нынешних условиях. Такой подход важен с точки зрения защиты прав граждан, а также защиты интересов в процессе приватизации. Потому что надо учитывать, что люди поверили призывам конкретных структур власти и действовали соответственно. Это так же важно, как политика в финансовом пространстве. Приватизационные чеки являются неотъемлемой частью экономических прав граждан. Поэтому вопрос приватизационных чеков может быть взят под общий контроль парламентом и государственными органами, представляющими экономический блок.

Мнения политиков

Председатель партии «Мусават» Ариф Гаджилы, бывший премьер-министр, председатель Народной партии Азербайджана Панах Гусейн, председатель партии «Гражданство и развитие» Али Алиев, председатель Партии национальной независимости Азербайджана Арзухан Ализаде, председатель партии «Айдынлар» Гуламгусейн Алибейли, председатель партии «Ени заман» Муса Агаев, председатель партии «Великий Азербайджан» Эльшад Мусаев, председатель партии «Азербайджанский подъем» Анар Асадлы, председатель Демократической партии Азербайджана Сардар Джалалоглу, председатель партии «Национальная солидарность» Алисахиб Гусейнов, председатель партии «Аг» Турал Аббаслы, председатель партии «Современный Мусават» Хафиз Гаджиев, один из известных членов партии «Ени Азербайджан», профессор Шахлар Аскеров, председатель Партии национального освобождения Вугар Орудж и бывший госсоветник Габиль Гусейнли также выступили с заявлениями о важности увеличения срока обращения приватизационных чеков.

Приводим цитату из высказываний Панаха Гусейна:

«Сегодня сотни тысяч граждан, у которых на руках приватизационные чеки, ждут того дня, когда свершится историческая справедливость. Эти приватизационные чеки были выданы им безвозмездно и без ограничения срока обращения. Позднее решение о приостановлении срока обращения приватизационных чеков было необоснованным. Во всех случаях этот вопрос следует пересмотреть. Ущерб гражданам должен быть возмещен в той или иной форме. Во-первых, следует расследовать, как осуществлялся сам процесс. Какие недостатки и нарушения были допущены. Затем следует провести статистику граждан, у которых все еще остались приватизационные чеки. После этого соответствующие учреждения — Кабинет Министров и Минэкономики — должны принять решение. Здесь предлагается два пути: один из них – увеличение срока обращения и создание возможности для граждан, имеющих на руках чеки, участвовать в следующем процессе приватизации, а другой – выплата компенсаций. Размер компенсации должен определяться с учетом инфляционных условий. Также возможно выделение определенной квоты гражданам, имеющим приватизационные чеки при приватизации нерентабельных государственных предприятий. Во всех случаях эти чеки должны быть возвращены в обращение, и этот процесс должен быть завершен».

Мнение представителей СМИ и общественности

Общественные деятели — председатель Совета прессы Рашад Маджид, член правления Совета прессы, заслуженный журналист Азер Хасрат, директор Экспертного центра недвижимости Рамиль Османлы, глава Лиги защиты трудовых прав граждан Сахиб Мамедов, председатель Азербайджанского общества защиты прав женщин им. Диляры Алиевой Новелла Джафароглу, руководитель Управления по защите прав человека и законности Саида Годжаманлы, председатель Азербайджанского отделения Международного общества прав человека Саадат Банянъярлы, член Коллегии адвокатов Азербайджана Осман Кязымов, член Коллегии адвокатов Азербайджана Ирада Джавадова, бывший председатель Милли Меджлиса, исполнявший обязанности президента в 1992 году, академик Ягуб Мамедов, бывший член Милли Меджлиса, доктор юридических наук, профессор Гуламгусейн Алибейли, филолог, писатель-публицист Вагиф Бахманлы, председатель Комитета по защите прав нефтяников, правозащитник Мирвари Гахраманлы, известный тюрколог, профессор, бывший министр образования Фирудин Джалилов, народный артист, известный кинорежиссер, сценарист и актер Шейх Абдул Махмудбеков, экономист-эксперт Рашад Гасанов, экономист-ученый Фикрет Юсифов, юрист, профессор Экономического Университета Адам Мамедов, экономист Эльшад Мамедов, эксперт по вопросам собственности Мирдамад Азизов, бывший депутат, экономист Назим Бейдамирли, азербайджанский ученый, экономист, эксперт Губад Ибадоглу, руководитель Центра политико-правовых стратегических исследований, юрист Хаял Баширов, экономист Вугар Орудж, специалист по международной стандартизации, глава компании «Bureau De Qualit» Асиф Ибрагимов, руководитель Центра социально-экономических исследований «Алтай», экономист Эльчин Байрамлы и экономист-эксперт Парвиз Гейдаров обратились к правительству по поводу приватизационных чеков.

Приводим цитату из высказываний Хаяла Баширова:

«Если приватизационные чеки были выданы гражданам в соответствии с законом, и официального закона об их аннулировании не принималось, то указанные чеки остаются действительными. Закона о признании недействительными приватизационных чеков нет. То есть приватизационные чеки до сих пор считаются действительными. Просто у большинства населения нет интереса к приватизационным чекам, поэтому их использование пока не стоит на повестке дня. Хотя было несколько инициатив по вводу в обращение приватизационных чеков и предоставлению скидок гражданам, которые не могут использовать свои чеки, но ожидаемых результатов достигнуто не было. В сложившейся ситуации протест граждан, оставшихся с чеками на руках, понятен. Необходимо принять новое решение для защиты прав этих лиц. Шаг по поводу приватизационных чеков может быть достаточно положительным с точки зрения совершенствования законодательства страны и социального обеспечения граждан. Возможно введение повторного обращения приватизационных чеков. Было бы хорошо, если бы были предприняты определенные шаги по этому вопросу на государственном уровне».

Деятели науки и культуры

К этому призыву присоединились деятели науки и культуры — Флора Каримова, Джаваншир Гулиев, Акиф Исламзаде, Абдул Махмудабеков, Вагиф Бахманлы, Фирудин Джалилов.

Приводим цитату из высказываний народной артистки Флоры Керимовой:

«Помню, этот указ был воспринят с большим энтузиазмом среди населения. Здесь ставилась цель обеспечить участие наших граждан в процессе приватизации. Каждый из них имел право на государственное имущество. По этой причине это имущество должно было быть разделено между ними. В то время этим занимался один из членов моей семьи. Честно говоря, я не помню, что случилось с нашими приватизационными чеками. Однако этот процесс пошел не так, как ожидалось. Сегодня Азербайджан – страна-победитель. Теперь везде мы можем с гордостью сказать, что являемся представителями народа-победителя. Эта победа нас объединила и сблизила. Недавно в Азербайджане были осуществлены комплексные реформы. Эти реформы высоко ценятся всей интеллигенцией и нашим народом. Я верю, что наконец-то этот вопрос прояснится. Если у сотни тысяч наших соотечественников на руках чеки, на их призыв следует откликнуться. Я полностью поддерживаю тех, кто выдвинул эту инициативу. Я заявляю, что я с ними».

Судя по всему, около миллиона обладателей приватизационных чеков ждут того дня, когда будет восстановлена ​​историческая справедливость. С ними солидарна интеллигенция страны. Официальные учреждения молчат…

Восстановите права народа-победителя, господа! Господин чиновник, кресло на котором вы восседаете — не вечно. Соблюдайте закон! Восстановите законные права граждан!

ПРИМЕЧАНИЕ

Напомним, что приватизационные чеки были переданы всем гражданам страны, состоявшим на государственном учете в 1997 году. Эти чеки не только являются государственными ценными бумагами, но и имеют право собственности. Каждый чек имеет одинаковую стоимость. Согласно закону, не менее 65 процентов всего крупного и среднего государственного имущества, подлежащего приватизации, должны быть заменены приватизационными чеками, и процесс приватизации должен осуществляться таким образом.

Стоимость каждого чека составляет 1/32 миллионной. Доля имущественного эквивалента определяется в законе как защищенная от инфляции доля имущественного эквивалента. При этом право залога этих приватизационных акций в банках гарантируется законом. Это означает, что стоимость долей государственной собственности должна быть одинаковой для каждого из приватизационных чеков.

В ходе эмиссии приватизационных чеков правительство выделяет на это большую сумму средств, и в качестве ценных бумаг эти чеки оцениваются по отношению к долларам и другим валютам. Предполагалось, что стоимость приватизационного чека на одного акционера будет эквивалентна не менее 2000 долларов США с защитой от инфляции. Хотя в законе не указан срок для приватизационных чеков, приостановка их срока обращения расценивается как попытка некоторых чиновников закрыть данный вопрос.

Неосведомленность населения, а также то, что на передний план процесса выдвинулась часть бизнесменов и чиновников-олигархов, определили эту ситуацию. Хотя некоторые из граждан продали свои приватизационные чеки на «черном рынке», есть и те, кто сохранил их, ожидая дня, когда справедливость восторжествует.

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