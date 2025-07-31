Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что переизбрание Дональда Трампа на пост президента США открыло окно возможностей для улучшения отношений между Вашингтоном и Минском. Как передает «БелТА», он сказал это на совещании с руководителями белорусских дипмиссий.

«Последние встречи с американцами показали, что они готовы слушать. Безо всякого заискивания с нашей стороны», — отметил Лукашенко.

«Возвращение Трампа (на пост президента США — ред.) открыло окно возможностей для улучшения отношений. Может быть, и для разбора каких-то завалов, которые нагородили американцы и которые мешают нашей работе на мировых рынках», — подчеркнул белорусский президент.

Лукашенко отметил, что «наша задача — воспользоваться этим шансом, но твёрдо стоять на защите интересов Беларуси, не соглашаясь на уступки в ущерб себе».