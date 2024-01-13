В столице Хорватии Загребе проходит первый рейтинговый турнир года по спортивной борьбе.

Как передает Report, в четвертый день турнира на ковер вышли борцы женской сборной и греко-римского стиля. Азербайджан сегодня представляли трое: Жаля Алиева (57 кг), Мурад Мамедов (63 кг) и Хасрат Джафаров (67 кг).

Джафаров проиграл в полуфинале, а после одержал победу в схватке за бронзу. Ранее в полуфинале уступил и Мамедов, однако он получил травму и досрочно завершил выступление на турнире. Алиева также могла взять бронзу, но, выиграв в утешительной схватке, проиграла в решающей.

Напомним, ранее Санан Сулейманов (77 кг) завоевал золото, а Алена Колесник (59 кг), Алиаббас Рзазаде, Нураддин Новрузов (оба — 61 кг) и Джабраил Гаджиев (74 кг) — бронзу.