Еще четыре азербайджанские компании перечислили средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом

Под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева принимаются комплексные и целенаправленные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в стране.

Как сообщили Trend в министерстве труда и социальной защиты, компании AzNest, Avalon 12, Lotus Co и Aqrikon, участвующие в проектах, направленных на оказание социальной поддержки гражданам из уязвимых групп, также присоединились к мерам, осуществляемым в стране в этом направлении.

Каждая из четырех компаний выделила по 25 тысяч манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, учрежденный указом главы государства.