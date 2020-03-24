Еще 230 граждан Азербайджана вернулись домой

Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) по поручению правительства продолжает выполнение рейсов для возвращения наших соотечественников на родину из разных городов мира.

Как сообщили Report в пресс-службе ЗАО «Азербайджанские Авиалинии», 24 марта AZAL осуществил рейсы из Нью-Йорка и Стамбула, которыми суммарно на родину были доставлены 230 граждан Азербайджана.

Ввиду того, что каждый возвращающийся в нашу страну гражданин проходит медицинское обследование и помещается на карантин, дата возвращения граждан в страну определяется в соответствии с подготовительной работой оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана.

| 2020-03-24T18:36:06+00:00 24 марта 2020, 19:36|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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