Еще 13 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Суточный прирост летальных случаев от коронавируса в Москве составил 13 человек, как передает Газета.Ру, об этом сообщили в оперативном штабе города.

Как отметили в штабе, у умерших была подтверждена пневмония и имелись положительные результаты на коронавирус.

Сутками ранее в столице было зафиксировано 10 умерших после заражения COVID-19.

Согласно последним данным, в столице выявлено 239 тыс. заболевших, 175,8 тыс. выздоровевших, 4,4 тыс. смертей. В России за прошедший день зафиксировали 5 395 случаев коронавируса. Всего коронавирус обнаружили у 823 515 жителей России, вылечились 612 217 пациентов, скончались — 13 504.