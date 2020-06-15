ЕС выделяет 38 млн евро на защиту инфраструктуры от киберугроз

Еврокомиссия выделяет более 38 млн евро на поддержку ряда инновационных проектов, направленных на развитие «умных городов» и обеспечение их безопасности, а также на защиту инфраструктуры ЕС от физических и киберугроз. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Еврокомиссии в понедельник, 15 июня.

Финансирование проектов будет проходить в рамках программы Евросоюза по исследованиям и инновациям Horizon 2020, указано в документе. «ЕС принимает конкретные меры по защите наиболее важных инфраструктурных объектов, городов и граждан, поскольку мы сталкиваемся с целым рядом различных угроз в сфере кибербезопасности», — подчеркнул в этой связи комиссар ЕС по вопросам внутреннего рынка Тьери Бретон. (DW)