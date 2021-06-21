Европейский союз расширил санкции против Беларуси, добавив в черный список 78 физических и восьми юридических лиц. Как передает ТАСС, об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном сегодня в Брюсселе.

«Сегодня Совет принял решение ввести ограничительные меры в отношении 78 белорусских физических и восьми юридических лиц. Это решение было принято в связи с эскалацией серьезных нарушений прав человека в Беларуси», — отмечается в нем.

ЕС ввел санкции в отношении МАЗа, «Белаза», ЗАО «Новая нефтяная компания» и еще пяти белорусских юрлиц.

В черный список ЕС включены министр обороны и глава СК Беларуси, а также крупные бизнесмены и силовики.