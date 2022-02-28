Евросоюз включил в санкционные списки российских чиновников, бизнесменов и журналистов, передает РИА «Новости».

В списке фигурируют высокопоставленные российские чиновники, в том числе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заместитель секретаря партии «Единая Россия» Андрей Турчак, директор Службы внешней разведки Петр Фрадков.

В числе попавших под санкции предпринимателей — глава «Роснефти» Игорь Сечин, бизнесмены Алишер Усманов и Геннадий Тимченко, глава «Транснефти» Николай Токарев.

В санкционном списке оказались и российские журналисты Антон Красовский, Ольга Скабеева, Аркадий Мамонтов, Тигран Кеосаян, Роман Бабаян, писатель Захар Прилепин.

Также под ограничения попали председатель совета директоров аэропорта «Шереметьево» Александр Пономаренко, виолончелист Сергей Ролдугин и страховая компания «Согаз».