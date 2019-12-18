ЕС в 2020 году примет более 30 тысяч беженцев

Страны Евросоюза в 2020 году примут более 30 тысяч беженцев, прежде всего из кризисных регионов мира. Такое количество мест государства-участники ЕС подготовили в рамках программы переселения, говорится в сообщении Еврокомиссии, обнародованном в среду, 18 декабря. В частности, Германия намерена разместить до 5,5 тысячи мигрантов, сообщили в МВД ФРГ. В соответствии с прогнозом Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, приоритет в рамках программы получат мигранты из Турции, Ливана, Иордании, стран средиземноморского региона, а также Нигера и Руанды.

Вице-президент Еврокомиссии, комиссар по продвижению европейского образа жизни Маргаритис Схинас назвал вклад в дело переселения со стороны ЕС «крупнейшим в мире». «Когда мы работаем вместе, то можем создавать долговременные, эффективные и безопасные системы» для защиты «наиболее уязвимых», подчеркнул он. (DW)

| 2019-12-18T23:01:55+00:00 19 декабря 2019, 03:12|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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