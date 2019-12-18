ЕС в 2020 году примет более 30 тысяч беженцев

Страны Евросоюза в 2020 году примут более 30 тысяч беженцев, прежде всего из кризисных регионов мира. Такое количество мест государства-участники ЕС подготовили в рамках программы переселения, говорится в сообщении Еврокомиссии, обнародованном в среду, 18 декабря. В частности, Германия намерена разместить до 5,5 тысячи мигрантов, сообщили в МВД ФРГ. В соответствии с прогнозом Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, приоритет в рамках программы получат мигранты из Турции, Ливана, Иордании, стран средиземноморского региона, а также Нигера и Руанды.

Вице-президент Еврокомиссии, комиссар по продвижению европейского образа жизни Маргаритис Схинас назвал вклад в дело переселения со стороны ЕС «крупнейшим в мире». «Когда мы работаем вместе, то можем создавать долговременные, эффективные и безопасные системы» для защиты «наиболее уязвимых», подчеркнул он. (DW)