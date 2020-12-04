ЕС усилит санкции против Лукашенко

ЕС будет последовательно продолжать путь усиления санкционного давления на президента Беларуси Александра Лукашенко в случае, если он будет отказываться от диалога с оппозицией. Об этом заявил в пятницу глава МИД ФРГ Хайко Маас по итогам заседания Совета министров иностранных дел государств ОБСЕ.

«Предложения находятся на столе. У нас сейчас не создается впечатление, что в Минске на них отреагируют, поэтому в ЕС мы продолжим путь, на который однажды ступили, а именно, если в долгосрочной перспективе [в Минске] будут отказываться от предложений по диалогу, то это будет лишь вести к тому, что в Брюсселе нам придется усиливать санкционное давление на Лукашенко», — утверждал Маас. (ТАСС)