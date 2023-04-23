Евросоюз расширит перечень товаров, запрещенных для транзита через территорию России, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По данным агентства, в 11-й пакет санкций, который разрабатывается Еврокомиссией (ЕК), включат запрет о перевозке некоторых товаров в третьи страны.

Под санкции попадут идущие транзитом через Россию многочисленные технологии и товары, в том числе несколько типов транспортных средств. В частности, ограничения будут распространяться на танкеры и суда, которые отключают навигационные системы, позволяющие отследить их движение.

По задумке ЕК, новый пакет санкций должен будет закрыть лазейки и обход существующих ограничений, в том числе при помощи компаний из третьих стран.

В прошлом году России частично удалось приспособиться к введенным против нее товарным санкциям. Кремль обошел ограничения с помощью поставок и реэкспорта из соседних стран. Произведенные в странах ЕС чипы и интегральные схемы попадали в РФ из Турции, Казахстана и ОАЭ, пишет Bloomberg. Кроме того, в некоторых странах ЕС наблюдался всплеск торговли со странами СНГ, которые затем могли переправлять грузы в Россию.

В феврале Евросоюз ввел 10-й пакет санкций против России, приуроченный к годовщине полномасштабного вторжения в Украину. В него в том числе вошел запрет на транзит через РФ товаров двойного назначения. Таким образом европейские власти планировали покончить с реэкспортом технологий для войны, включая передовые чипы и интегральные схемы, в обход санкций. (moscowtimes.ru)