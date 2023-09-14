Совет Евросоюза не стал продлевать санкции против миллиардера Фархада Ахмедова. Также из-под ограничений вывели бизнесмена Григория Березкина, бывшего главу Ozon Александра Шульгина и погибшего полковника Вооруженных сил России Георгия Шуваева, следует из журнала ЕС.

О том, что ЕС снимет санкции с трех российских бизнесменов, стало известно 12 сентября. Ахмедов, Березкин и Шульгин попали в черные списки через полтора месяца после начала войны в Украине — 8 апреля 2022 года. На прошлой неделе экс-гендиректор Ozon добился снятия ограничений через суд.

Ахмедов, как и Березкин, попал под санкции с формулировкой, что является ведущим бизнесменом, «участвующим в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник дохода для правительства Российской Федерации». Между тем миллиардер продал акции «Нортгаза» еще в 2012 году.

В марте в Сеть слили запись перехваченного телефонного разговора, во время которого люди с похожими на Ахмедова и продюсера Иосифа Пригожина голосами в течение получаса обсуждали войну в Украине и отношение к ней чиновников из окружения президента России Владимира Путина.

В разговоре много нецензурной брани. Человек с голосом, похожим на Ахмедова, заявил, что, развязав войну, Путин «похоронил весь российский народ», и вскоре это приведет к установлению фашизма и военной диктатуры. «Страну они просрали. Все они просрали. <…> Каждый день эта война сколько стоит? Столько крови пролито… Брат на брата… За что? Жили себе прекрасно. Неосвоенные края земли у нас по всей России, 86 субъектов… Бери и делай, создай условия», — сказал он, назвав Путина «сатаной», «пустышкой» и «закомплексованным лилипутом».

После решения ЕС Иосиф Пригожин заявил «Подъему», что санкции с Фархада Ахмедова сняли именно благодаря слитой записи. По его мнению, она должна была доказать Западу, что миллиардер не лоялен российской власти и не обладает инструментами влияния на ее политику. Самого Пригожина, с его точки зрения, «чисто использовали». Продюсер добавил, что сейчас не общается с Ахмедовым и боится разговаривать «даже с деревьями». (moscowtimes.ru)