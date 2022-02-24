Евросоюз готов ввести в действие «очень жесткие» санкции против России из-за ее военной операции в Донбассе. Об этом сегодня заявил премьер-министр Италии Марио Драги.

По его словам, действия РФ делают диалог невозможным, сообщает РИА «Новости».

Со своей стороны, президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что антироссийские санкции затронут военную, экономическую и энергетическую сферы.

Он уточнил, что уже в четверг будет принято решение по мерам против России.

При этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью испанскому телеканалу 24 Oras указал, что Евросоюз официально одобрит в пятницу новые санкции против России, отмечает ТАСС.