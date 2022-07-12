В условиях, когда США продолжают затягивать переговорный процесс по возобновлению Всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке, официальный представитель главы дипломатии ЕС Петер Стано призвал ускорить переговоры по отмене антииранских санкций и возобновлению иранской ядерной сделки, передает ИРНА.

Стано на пресс-конференции во вторник рассказал журналистам, что усилия главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и его команды по возобновлению СВПД продолжаются.

«Мы надеемся, что сможем возобновить переговоры в Вене как можно скорее, потому что время играет не в нашу пользу», сказал он, добавив, что все стороны должны действовать очень быстро, чтобы вернуться к полной реализации СВПД.