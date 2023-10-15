Евросоюз призвал все стороны конфликта в Израиле возобновить ближневосточный мирный процесс на основании принципа двух государств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Европейского совета.

«Мы привержены достижению состоятельного и продолжительного мира на основании принципа двух государств путем возобновления ближневосточного мирного процесса», — говорится в сообщении.

В заявлении подчеркивается, что все стороны должны работать для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации конфликта.