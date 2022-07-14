Евросоюз призовет страны, входящие в его состав, стимулировать уменьшение потребления газа в ряде отраслей промышленности. Так ЕС надеется подготовиться к возможным дальнейшим сокращениям поставок газа из РФ.

Журналисты агентства Reuters ознакомились с деталями плана Еврокомиссии по этому вопросу, который должен быть обнародован 20 июля.

«Упреждающие совместные действия на уровне ЕС, в этот критический момент процесса заполнения газовых хранилищ, снизят потребность в возможном более болезненном сокращении спроса позже, зимой, в случае прекращения поставок газа из России», — говорится в документе.

ЕС собирается ввести финансовые стимулы для промышленности по сокращению использования газа. Они будут включать в себя аукционы и тендеры, призванные стимулировать крупных потребителей использовать меньше газа в обмен на компенсацию.

Одновременно планируется развернуть в странах ЕС информационные кампании, чтобы побудить европейских потребителей использовать меньшее количество тепла.

Начав действовать уже сегодня, ЕС надеется сохранить как можно большие запасы газа, чтобы использовать их в холодные месяцы, когда спрос на газ для отопления домов достигает пика.

Индивидуальные домохозяйства, в соответствии с законодательством ЕС, являются «защищенными потребителями», что означает, что нормирование потребления газа коснется их в последнюю очередь.

Газохранилища ЕС в настоящее время заполнены на 62%. Поставленная цель состоит в том, чтобы к ноябрю заполнить их до 80%.

До того, как Россия начала войну в Украине, ЕС получал из России 40% газа. Эта доля резко упала, и сейчас потоки из России составляют менее 30% от среднего показателя за 2016–2021 годы, отмечается в документе. (golosameriki.com)