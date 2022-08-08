Европейский союз выдвинул окончательный текст предложения для возобновления ядерного соглашения с Ираном 2015 года. Об этом сообщил журналистам в понедельник высокопоставленный чиновник ЕС, пишет Reuters.
В марте страны Запада приблизились к возобновлению соглашения с Ираном, заключенного в 2015 году, но переговоры были сорваны частично из-за спора о том, должны ли Соединенные Штаты исключить Революционную гвардию Ирана из своего списка Иностранных террористических организаций (FTO).
В конце июня в Иран приезжал на переговоры глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Переговоры в Вене преследуют цель вернуть США к ядерному соглашению, в том числе путем снятия санкций с Ирана, и обеспечить полное исполнение Тегераном своих обязательств.
Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из ядерного соглашения в 2018 году при тогдашнем президенте Дональде Трампе, прежде чем ввести волну резких санкций против страны.