«Сегодня мы выносим на обсуждение текст, который является окончательным текстом», — заявил высокопоставленный представитель ЕС журналистам на брифинге, когда в Вене завершились четырехдневные переговоры о возрождении соглашения.

В марте страны Запада приблизились к возобновлению соглашения с Ираном, заключенного в 2015 году, но переговоры были сорваны частично из-за спора о том, должны ли Соединенные Штаты исключить Революционную гвардию Ирана из своего списка Иностранных террористических организаций (FTO).

В конце июня в Иран приезжал на переговоры глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Переговоры в Вене преследуют цель вернуть США к ядерному соглашению, в том числе путем снятия санкций с Ирана, и обеспечить полное исполнение Тегераном своих обязательств.

Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из ядерного соглашения в 2018 году при тогдашнем президенте Дональде Трампе, прежде чем ввести волну резких санкций против страны.