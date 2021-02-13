ЕС открывает дорогу в Центральную Азию

Признаться, мы в свое время не раз читали, что стратеги Европейского Союза (ЕС) планируют разрабатывать проекты, предусматривающие сотрудничество с ЕС, но не предполагали, что это может случиться так быстро. Но на днях прочли, что уже идет седьмой раунд переговоров между Узбекистаном и ЕС. Стороны обсуждают «Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве» и об упрощении визового режима между Узбекистаном и странами-членами ЕС.

Как известно, когда речь заходит о ЕС или НАТО сразу вспоминается российский фактор, и сразу же возникает вопрос: а позволит ли Россия?

Конечно, не позволит. Но дело в том, что некоторые страны постоянно задают себе подобные вопросы, другие же этого не вовсе делают.

Страны Центральной Азии в основном строго деспотические страны, они не очень-то чувствительны к российскому фактору и, если что-то не делают, это не потому что опасаются только российского фактора, нет, они улавливают в этом проблему для собственной власти и для собственного режима.

Помнится, в свое время в одном из издательств нам поручили подготовить сборник документов СНГ.

Тогда наше внимание сразу привлекла весьма интересная деталь: Туркменистан фактически не подписал ни один документ Содружества, т.к. мы не увидели подпись представителя этой страны ни под одним документом.

Поэтому каждый раз, задавая вопрос «Что же удерживает стран Центральной Азии в российской орбите?», мы однозначно отвечаем: конечно, география и интересы деспотических режимов этого региона.

Но связи с ЕС не только торгово-экономическая, но геополитическая и геоэкономическая проблема, хотя первый фактор также немаловажный, в том числе, не только для стран Центральной Азии, но и для нас.

Как известно, наша сельскохозяйственная продукция ориентирована в основном на российский рынок и не бывает ни одного года, чтобы российская сторона как-то не «фокусничала» и под каким либо предлогом не ограничивала бы экспорт наших товаров в Россию. Конечно, требования и европейского рынка весьма строгие, но Грузия, Молдова и Украина уже адаптируется к этим условиям, мы же в этом процессе отстаем.

Что же касается геополитического сегмента этих вопросов, их также надо преодолеть, в противном случае, не будет ни прибыли, ни развития.

Узбекистан, например, чтобы избежать осложнений в этом процессе строит отношения и с Евразийским Союзом России, хотя последний весьма декларативный проект; прошло уже несколько лет, но мы еще не знаем ни об одном проекте этой весьма «шумной» организации.

Чуть выше отметили, что у стран Центральной Азии есть еще одна проблема: география.

Но со временем и эта проблема полностью разрешится: глобализация приводит к тому, что расстояния сокращаются, обеспечивается свобода перемещения товаров и услуг. В этом отношении страны Центральной Азии не являются исключением: страны Дальнего Востока демонстрируют весьма высокие экономические показатели роста, на карте планеты возникает новый экономический, причем довольно развитый регион. Поэтому в этом регионе соперниками России являются не только ЕС, но и Китай, Южная Корея, даже Япония.

Что касается «российского фактора», конечно, в Кремле будут недовольны. Но стоит ли обращать на это внимание? Да, политика Москвы обращена в первую очередь на задержание экономических показателей роста бывших советских стран.

Но если эти страны будут действовать под диктовку Кремля, отстанут от всего развитого мира, будут едва влача ноги следовать за хромой российской экономикой и политикой.

Страны Центральной Азии в курсе этого, но, к сожалению, не освобождаются от груза собственных авторитарных режимов, в противном случае, экономические скачки этого региона тоже были бы заметны.