Европейский союз наблюдает неестественный рост торговых потоков в Армении и ведет соответствующие обсуждения с властями этой страны.

Об этом # заявил пресс-секретарь Верховного комиссара ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Питер Стано.

«Мы внимательно отслеживаем торговые потоки санкционных товаров из ЕС в третьи страны и из третьих стран — в Россию. В контексте Армении, мы действительно наблюдали некоторые неестественные торговые потоки. Рассматриваем этот вопрос и находимся в диалоге с властями Армении», — сказал он.

П. Стано напомнил, что ЕС ввел ряд широкомасштабных санкций в отношении России из-за начала войны в Украине, нарушение Устава ООН и за военные преступления.

«ЕС призвал все страны присоединиться к этим санкциям, принять аналогичные национальные меры или, по крайней мере, не допускать какого-либо обхода этих санкций. В предыдущем пакете санкций ЕС ввел возможность налагать санкции также на физических или юридических лиц, позволяющих обходить санкции», — добавил он.

Напомним, что в одном из документов Бюро промышленности и безопасности США говорилось, что в 2022 году Армения импортировала на 515 процентов больше чипов и процессоров из США и на 212 процентов — из ЕС, чем годом ранее. За этот же период, Армения экспортировала 97 процентов той же продукции в Россию.