ЕС, предлагая программу по увеличению инвестиций в оборонный сектор, не планирует наращивать вооружения и вести мир к Третьей мировой войне, речь идет о координации и лучшем расходовании средств в целях лучшей обороны, заявил на пресс-конференции в Брюсселе верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

Боррель и представители Еврокомиссии представили в среду предложения Еврокомиссии по преодолению пробелов в инвестициях в сфере обороны Евросоюза.

«Те, кто говорит о том, что мы собираемся вести гонку вооружений и привести к Третьей мировой войне, ошибаются.

Напротив, речь идет не о наращивании вооружений, а о координации, о том, чтобы расходовать даже меньше, но грамотнее, осуществлять коллективные закупки в оборонной сфере с целью лучшей защиты наших граждан», — сказал он, комментируя замечание журналистов о том, что эксперты считают этот план ЕС началом гонки вооружений.