«Мы намерены поставлять оружие, в том числе боевые самолеты», — сказал Боррель на брифинге по итогам видеоконференции с участием руководителей внешнеполитических ведомств ЕС.

Ранее он сообщил, что Главы МИД ЕС договорились о направлении беспрецедентной помощи украинской армии, в том числе о финансировании поставок оружия на сумму 450 миллионов евро, а также оборудования на 50 миллионов.