ЕС: Когда сам себе могильщик

Удивительные события с далеко идущими последствиями произошли на днях в Европейском Союзе. Похоже, судебная машина ЕС выдала ошибку, которая еще может выйти боком принципу целостности как отдельных государств Европы, так и всего этого политического объединения, соответственно.

Европейский суд юстиции в Люксембурге неожиданно вынес вердикт, что бывший замглавы Женералитата (правительства) Каталонии Ориол Жункерас, осужденный в Испании за причастие к организации референдума о независимости, имеет депутатскую неприкосновенность, так как является членом Европарламента (ЕП).

Более того, в решении суда говорится, что власти Испании должны были сначала официально запросить Европарламент лишить Жункераса иммунитета, если они собирались запретить ему принести присягу в качестве евродепутата.

Напомним, в октябре Верховный суд королевства вынес вердикт в отношении каталонских политиков, которые причастны к организации референдума о независимости, их приговорили к срокам до 13 лет тюрьмы. Некоторые из проходивших по делу были признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и растрате. Максимальный срок получил экс-замглавы правительства автономной области Ориол Жункерас.

Но сразу после решения Суда ЕС Жункерас, осужденный Верховным судом Испании за попытку госпереворота, потребовал отменить свой приговор.

«Наши права и права двух миллионов граждан, проголосовавших за нас, были нарушены. Отмените приговор и освободите всех!» — заявил Жункерас. Его адвокаты тут же подали апелляцию на решение суда Испании в связи с решением Суда ЕС.

Дальше-больше, скоро, глядишь, и главный беглый сепаратист станет полноценным евродепутатом. После событий с Жункерасом бывший глава Женералитата Каталонии Карлес Пучдемон и его соратник и бывший министр Тони Комин получили временную аккредитацию в Европарламенте как избранные евродепутаты, сообщает El Pais. Им выдали пропуски, которые позволяют начать выполнять все необходимые процедуры для получения постоянных полномочий уже после Рождества.

Пучдемон, сбежавший в Бельгию от испанского правосудия после одностороннего провозглашения независимости, обратился в правоохранительные органы. «Европейское правосудие говорит, что мы — депутаты Европарламента с июля прошлого года. Закон надо соблюдать», — сказал он.

То есть, решение Суда ЕС по Жункерасу ускорило все механизмы, чтобы Пучдемон и Комин смогли стать полноправными евродепутатами. Дело в том, что президент Европарламента Давид Сассоли отменил запрет, действовавший по ним через европейский ордер на арест, выданный Верховным судом Испании.

После этих событий, конечно, тысячи просепаратистски настроенных демонстрантов вышли на улицы Барселоны и потребовали от Мадрида немедленно амнистировать Ориола Жункераса. А нынешний глава Женералитата Ким Торра заявил, что «это подлинное правосудие, каким оно должно быть в Европе. Я требую признать незаконными решения Верховного суда Испании, немедленного освобождения из испанских тюрем всех политзаключенных, снятия всех обвинений и свободного возвращения в Каталонию всех, кто находится в убежище в других странах».

То есть, начиная с решения Суда Евросоюза в Люксембурге, фактически создан удобный прецедент для сепаратистов всех мастей. Возникает явное противоречие между испанским законодательством и общеевропейским. И если Брюссель настоит на своей правоте, то это станет просто сюрпризом для всех лидеров сепаратистских движений по всем странам ЕС — они смогут при помощи демократических процедур законно избираться в Европарламент и после этого творить что хотят, оставаясь на свободе. Это будет хорошая помощь для желающих дезинтеграции и развала ЕС.

Но Испания вроде бы соглашаться с такой позицией не намерена. Косвенно об этом свидетельствует то, что Высший суд Каталонии лишил главу Женералитата Кима Торру права занимать выборные и государственные должности в течение года и шести месяцев.

Суд признал Торру виновным в неподчинении в связи с его отказом снять политическую символику со здания Женералитата во время предвыборной кампании. Торра не сможет занимать выборные должности на местном уровне, уровне автономии, государственном и европейском, говорится в вердикте. Кроме того, глава Женералитата должен заплатить штраф – 100 евро ежедневно в течение десяти месяцев, а также покрыть судебные издержки. Одним словом, еще не вечер. Остается надежда, что путем апелляций и прений можно будет привести в чувство главный судебный орган Европы.