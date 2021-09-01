ЕС в сентябре созовет международную конференцию по вопросам расселения афганских беженцев.

Об этом, как передает Эхо Москвы, написала в своем твиттере еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.

Тем временем глава евродипломатии Жозеп Боррель назвал молниеносный захват власти в Афганистане талибами и поспешную эвакуацию США с союзниками «явным поражением Запада».

По итогам заседания Совета ЕС на уровне министров внутренних дел опубликовано заявление, в котором страны-участницы блока обещают не допустить повторения миграционного кризиса 2015-го. Тогда на фоне гражданской войны в Сирии и Ливии в Европу хлынуло около миллиона беженцев с Ближнего Востока и Северной Африки.