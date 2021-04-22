«Эртугрул Гази» достиг берегов Турции

Плавучая платформа по хранению природного газа судно «Эртугрул Гази» достигло берегов Турции. Об этом сообщил в Twitter министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез, передает Анадолу.

По его словам, «Эртугрул Гази» стало первым судном FSRU (плавучая установка для хранения и ре-газификации СПГ) под турецким флагом.

«После процесса сертификации судно пришвартовалось в порту в районе Дёртьол в южной провинции Хатай. Судно, которое будет сдано в эксплуатацию после тестирования, внесет вклад в безопасность запасов природного газа в Турции. Удачи нашей стране», — написал Дёнмез.

Судно «Эртугрул Гази» занимает первое место в мире благодаря мощности газификации в 28 миллионов кубических метров в сутки. Ширина судна составляет 46 метров, длина — 295 метров, высота — 63 метра, а вместимость судового хранилища СПГ — 170 тысяч кубометров.

Плавучая установка была построена в Южной Корее в 2020 году.