Эрл Литценбергер: «За последние два года США выделили Азербайджану 100 млн. долларов на укрепление безопасности»

«США понимают, что в настоящее время Азербайджан находится на стадии перехода от страны-экспортера нефти к экспортеру природного газа посредством Южного газового коридора», — сказал посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер, выступая на Симпозиуме по регионально энергетической безопасности 2020 года.

«Наша поддержка проекта «Южного газового коридора» основана на поддержке трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) в конце 1990-х годов. В то время я работал в Казахстане, и поскольку наша деятельность там была связана с подобными BTC инициативами, я обладал информацией по этому проекту.

Американские компании активно участвовали в «Контракте века» 1994 года, который предусматривает разработку богатых энергетических ресурсов Азербайджана. Мы продолжаем инвестировать миллиарды долларов в экономическое развитие Азербайджана.

В прошлом году мы отметили 25-летие подписания этого соглашения и подчеркнули нашу приверженность обязательствам, взятым нами в связи с предстоящими делами. Мегапроекты, подобные «Южному газовому коридору», уникальны в геополитическом ключе. Успех проектов стоимостью в миллиарды долларов, влияющих на жизнь людей за тысячи километров, зависит от долгосрочного сотрудничества правительств и частных компаний», — сказал Эрл Литценбергер.

Посол отметил, что «Южный газовый коридор» имеет стратегическое значение для суверенитета и независимости государств, работающих в рамках проекта, а также для укрепления энергетической безопасности союзников и стран-партнеров.

«Я хотел бы вновь подчеркнуть поддержку Соединенных Штатов государствам и компаниям, принимающим участие в проекте «Южный газовый коридор».

Это первый проект по экспорту с Востока на Запад газа, добываемого за пределами России. Завершение проекта позволит Азербайджану продвинуться в качестве как поставщика энергии, так и гаранта энергобезопасности в Европе.

Строительство «Южного газового коридора» практически завершено, и мы уже должны думать о возможности расширения этого проекта, то есть об экспорте газа, добытого на других газовых месторождениях в Каспийском бассейне», — сказал Литценбергер.

Он особо затронул вопрос энергобезопасности и отметил, что США рассматривают ее как вопрос национальной безопасности.

Между США и Азербайджаном существуют стабильные инициативы безопасности, благодаря которым обеспечивается безопасность границ, охрана важной инфраструктуры в Каспийском море, усиленная деятельность в сферах борьбы с кибербезопасностью и транснациональным терроризмом».

Посол отметил, что за последние два года США выделили Азербайджану 100 млн долларов на укрепление безопасности: «Примерно половина этой суммы используется для проведения учений, проводимых в Каспийском море с целью усиления безопасности малых судов и морской инфраструктуры.

Поддержка, оказываемая США Азербайджану в поставках богатых энергоресурсов на мировые рынки и диверсификации энергоснабжения в Европе, составляет основу экономического и энергетического сотрудничества между нашими странами».