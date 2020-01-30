Эркан Озорал: Азербайджан оказал всю необходимую помощь Турции

«С момента землетрясения официальные госструктуры Азербайджана — министерства иностранных дел и по чрезвычайным ситуациям заявили о готовности оказать помощь Турции».

Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам отметил посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал.

По его словам, как только произошло землетрясение азербайджанская сторона начала принимать соответствующие шаги и была рядом с нами: «Поддерживали связь через посольства и соответствующие структуры обеих стран. В связи с землетрясением Азербайджан оказал всю необходимую помощь».

| 2020-01-30T13:17:30+00:00 30 января 2020, 14:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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