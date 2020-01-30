Эркан Озорал: Азербайджан оказал всю необходимую помощь Турции

«С момента землетрясения официальные госструктуры Азербайджана — министерства иностранных дел и по чрезвычайным ситуациям заявили о готовности оказать помощь Турции».

Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам отметил посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал.

По его словам, как только произошло землетрясение азербайджанская сторона начала принимать соответствующие шаги и была рядом с нами: «Поддерживали связь через посольства и соответствующие структуры обеих стран. В связи с землетрясением Азербайджан оказал всю необходимую помощь».