Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в церемонии отправки в первую миссию нового бурового судна страны под названием Abdülhamid Han, сообщает Анадолу.

Вертолет с главой государства на борту приземлился на площадке бурового судна в порту Ташуджу провинции Мерсин на юге страны.

Выступая на мероприятии, Эрдоган назвал буровое судно Abdülhamid Han «одним из символов развития и мощи» современной Турции, «отражением нового видения» Анкары в энергетической сфере.

Президент Турции подчеркнул значимость обеспечения энергетической независимости страны.

Турецкий лидер привлек внимание к финансовой нагрузке на страну, связанной с импортом энергоносителей. «Только по итогам текущего года, Турция заплатит за энергоносители 100 млрд долларов. Один лишь этот факт говорит о значимости разработки собственных месторождений», — подчеркнул он.

По его словам, Турция открыто заявляет о своих интересах в энергетической сфере благодаря флоту из 4 буровых и двух сейсморазведочных судов. «Мы не претендуем для права других стран, но и не допустим ущемления своих», — сказал президент.

Президент подчеркнул, что все разведочные и буровые работы в Средиземном море проводятся в водах Турции. «Для этого Анкара не обязана просить разрешения», — подчеркнул он.

Эрдоган сообщил, что первой миссией нового бурового судна Турции Abdülhamid Han является скважина Yörükler-1 в 55 км от побережья района Гази Паша. Yörükler-1 – первый шаг на пути реализации масштабных планов в Восточном Средиземноморье, сказал турецкий лидер.

Глава государства привлек также внимание к усилиям по разработке газового месторождения «Сакарья» в турецком секторе Черного моря. «Первый газ из месторождения на Черном море планируется подать в газораспределительную систему Турции в 2023 году», — сказал политик.