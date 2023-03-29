Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова оказать помощь Баку для поставок газа через Трансанатолийский газопровод (TANAP) в Венгрию, передает TRT Haber.

Об этом Эрдоган заявил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Венгрии Каталиной Новак, которая прибыла в Турцию.

«На данный момент мы готовы оказывать всемерную поддержку с Азербайджаном по доставке природного газа из TANAP в Венгрию», — заявил турецкий лидер.

Он подчеркнул, что Анкара ожидает активной поддержки от Будапешта позитивной повестки в отношениях между Турцией и Евросоюзом.

Новак в свою очередь отметила, что Турция играет незаменимую роль в энергетической безопасности Венгрии.

Трансанатолийский газопровод является частью «Южного газового коридора», предназначенного для транспортировки азербайджанского газа в Европу. Трубопровод проложен от грузино-турецкой границы до границы Турции с Грецией.