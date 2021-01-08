Эрдоган заявил, что мировое сообщество шокировано событиями в США

Процессы в США, которые на словах называют «колыбелью демократии», действительно шокировали мировое сообщество. Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал журналистам после пятничного намаза.

Президент Турции выразил соболезнования семьям погибших на Капитолийском холме и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

В то же время Эрдоган выразил надежду на спокойную передачу власти в США. «Заявления Дональда Трампа дают основание говорить о том, что 20 января передача власти Джо Байдену пройдет без эксцессов»,- сказал турецкий лидер.

Далее Эрдоган прокомментировал эпидемиологическую ситуацию в стране в связи с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19).

По словам Эрдогана, первая партия вакцины от коронавируса в объеме 3 млн доз уже доставлена из Китая в Турцию. Общее количество вакцин будет доведено до 50 млн., сообщил глава государства.

«COVID-19 – это не просто болезнь, а холера 21 века века. Мы обязаны сделать все, что в наших руках, чтобы предотвратить распространение этой инфекции», — сказал турецкий лидер.