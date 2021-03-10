Эрдоган заявил, что АЭС «Аккую» позволила Турции совершить прорыв в сфере энергетики

Президент Турции Тайип Эрдоган назвал в среду проект строительства первой в республике атомной электростанции «Аккую» инвестицией, позволившей Турции совершить крупнейший прорыв в сфере энергетики.

«Мы сегодня с господином [президентом России Владимиром] Путиным будем участвовать в церемонии закладки фундамента [третьего энергоблока] АЭС «Аккую» по видеосвязи. Турция является страной, совершившей крупнейший прорыв в области энергетики. Одна из наших крупнейших инвестиций — АЭС «Аккую», — подчеркнул он в ходе выступления в Анкаре.

Проект сооружения первой в Турции АЭС «Аккую» реализуется компанией «Аккую нуклеар» (свыше 99% ее акций принадлежат предприятиям Росатома) на основе межправительственного соглашения, подписанного между Россией и Турцией в мае 2010 года. В июне 2020 года началось строительство второго блока атомной электростанции. После завершения строительства АЭС «Аккую» с установленной мощностью 4 800 МВт будет вырабатывать около 35 млрд кВт⋅ч в год.