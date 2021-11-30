Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, сообщает Анадолу.

Об этом говорится в сообщении, распространенном Управлением по связям АП Турции во вторник.

В ходе беседы турецкий лидер выразил соболезнования народу Азербайджана и семьям погибших в результате крушения военного вертолета Государственной пограничной службы (ГПС)

Военный вертолет Государственной пограничной службы Азербайджана потерпел крушение во вторник утром при выполнении учебных полетов в районе авиационного полигона «Гарагейбат».

В результате авиакатастрофы погибли 14 человек, двое получили ранения.

Инцидент имел место в Хызинском районе республики.