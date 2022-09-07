В Белграде в среду состоялась церемония официальной встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает Анадолу.

Турецкого лидера встретил президент Сербии Александр Вучич.

Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Турции.

Прозвучали государственные гимны двух стран.

Члены сербской делегации были представлены президенту Эрдогану, а турецкая делегация — сербскому лидеру.

Президент Турции проведет переговоры в сербским коллегой в форматах один на один и с участием делегаций.

Далее Эрдоган примет участие в бизнес-форуме Турция-Сербия, а также званом обеде, который организует в честь высокого гостя Вучич.

По завершению визита в Сербию турецкий лидер направится в Хорватию.

Президента Турции в рамках визита на Балканы сопровождают: его супруга Эмине Эрдоган, глава МИД Мевлют Чавушоглу, глава МВД Сулейман Сойлу, министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой, министр национальной обороны Хулуси Акар, министр промышленности и технологий Мустафа Варанк, министр сельского и лесного хозяйства Вахит Киришчи, глава Минторга Мехмет Муш, министр транспорта и инфраструктуры Адил Караисмаилоглу, и.о. председателя Партии справедливости и развития Нуман Куртулмуш, зампред и пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Омер Челик, зампред Партии справедливости и развития Эфкан Ала, глава Женского крыла правящей партии Айше Кешир, глава Управления по религиозным делам, профессор Али Эрбаш, глава Управления по связям администрации президента Фахреттин Алтун, пресс-секретарь президента Ибрагим Калын, глава Управления оборонпрома Исмаил Демир, глава Совета высшего образования Турции (YÖK) профессор Эрол Озвар.