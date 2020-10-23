Эрдоган: «Турция не собирается учитывать позицию США по вопросу С-400»

«Испытания комплексов С-400 продолжаются. Анкара не собирается учитывать позицию США по данном вопросу», — сказал в пятницу журналистам президент Реджеп Тайип Эрдоган.

По словам турецкого лидера, в США выражают особую обеспокоенность наличием у Турции оружия российского производства (ЗРК С-400). Однако Анкара настроена решительно и продолжит шаги в данном направлении.

Президент Турции привлек внимание к наличию зенитно-ракетных комплексов российского производства и у Греции. «Афины не только тестируют комплексы С-300, но и активно применяют. Зачем же тогда в США не критикуют Грецию по данному вопросу?», — сказал Эрдоган.