Турция за последние 19 лет совершила настоящую революцию в отечественном оборонпроме. Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на открытии 15-й Международной выставки оборонной промышленности IDEF 21 в Стамбуле.

Президент привлек внимание к тому факту, что за последние десятилетия Турция резко снизила зависимость от импорта вооружения, доведя показатель импортозамещения с 20 до 80 процентов.

«Анкара сделала ставку на оборонпром, чтобы противостоять проблемам, создаваемым крупными производителями вооружения, явным и скрытым эмбарго. Если ранее турецкий экспорт продукции оборонной и аэрокосмической промышленности Турции не достигал и 250 млн долларов, то сегодня этот показатель превысил отметку 3 млрд долларов», — констатировал президент.

Эрдоган отметил, что современная Турция входит в число 3-4 ведущих стран мира по разработке, производству и продаже ударных БПЛА, доказавших свою эффективность на поле боя.

При этом он подчеркнул, что Турция готова делиться с дружественными государствами всеми достижениями и возможностями в сфере ВПК.