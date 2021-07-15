Организаторы попытки переворота 15 июля 2016 года не смогли учесть фактора воли народа, который решительно встал на защиту страны, демократии и законных властей.

Об этом, как передает Анадолу, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии поминовения граждан, предотвративших пять лет назад попытку переворота в Турции.

По его словам, благодаря гражданам, проявившим героизм, пролившим кровь в борьбе с путчистами, весь мир осознал, что Турция – неприступна.

Эрдоган подчеркнул решимость к борьбе с террористической организацией Фетуллаха Гюлена, вплоть до ликвидации последнего члена этой преступной структуры.

«Мы продолжим борьбу с террористами и недругами Турции. Посягающие на будущее народа и страны, проливающие кровь сограждан, не достойны прощения и милости», — заверил турецкий лидер.

Президент Эрдоган подчеркнул, что Турция сохранит бдительность с целью предотвращения измен, подобных той, что имела место 15 июля 2016 года.

«Турция продолжит свой курс. Многие критические задачи уже выполнены. Перед нами стоит последний вираж – достижение целей 2023 года, когда в стране будет отмечаться столетие Республики», — добавил президент.

15 июля 2016 года во многих города Турции, в том числе в Анкаре и Стамбуле, произошли кровавые события, сопряженные с попыткой насильственного захвата власти сторонниками террористической организации Фетуллаха Гюлена (FETÖ).

По призыву президента Реджепа Тайипа Эрдогана на борьбу с путчистами встал турецкий народ. Жители страны вышли на улицы, разрушив планы террористов и защитив демократию. В борьбе с путчистами погиб 251 человек.