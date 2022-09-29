Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в телефонном разговоре позитивно оценили сотрудничество РФ и Турции в энергетике, в том числе по проекту «Аккую». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Стороны акцентировали заинтересованность в реализации договоренностей, достигнутых в ходе недавних встреч на саммите ШОС в Самарканде, а также условились продолжить российско-турецкий диалог в разнообразных форматах.

Путин и Эрдоган также обратили внимание на необходимость выполнения продуктовой сделки, включая снятие барьеров для поставок из России на мировые рынки.

Как рассказали в Кремле, Путин информировал Эрдогана об итогах состоявшихся референдумов о вхождении в состав РФ освобожденных территорий.

«Голосование прошло в условиях прозрачности, в полном соответствии с нормами и принципами международного законодательства. Жители этих регионов реализовали своё право на самоопределение в соответствии с положениями Устава ООН, международными пактами о правах человека 1966 года и хельсинкским Заключительным актом 1975 года», — говорится в сообщении.

Также, сообщили в Кремле, Путин в беседе с Эрдоганом назвал ЧП на «Северных потоках» актом международного терроризма.