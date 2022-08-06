Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что на встрече 5 августа в Сочи со своим российским коллегой Владимиром Путиным вновь предложил свою страну в качестве площадки для встречи лидеров РФ и Украины. Заявления турецкого лидера журналистам президентского пула по возвращении из Сочи приводит телеканал TRT.

«Сейчас важно в полном объеме реализовать план вывоза зерна и подкрепить это конкретными шагами по возвращению к стамбульским переговорам. Я с самого начала конфликта говорю, что в войне на Украине не может быть победителей. Несмотря на сложность в «поле», я глубоко убежден, что кризис возможно решить за столом переговоров. Я напомнил уважаемому Путину, что мы готовы стать площадкой для его переговоров с [президентом Украины Владимиром] Зеленским. Мы будем продолжать диалог с нашим соседом по Черноморскому бассейну Россией во всех областях для внесения вклада в обеспечение регионального и глобального мира», — отметил президент Турции.​​​