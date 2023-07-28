Достигнутое между Турцией и Азербайджаном соглашение относительно совместного усовершенствования боевого самолета KAAN является новым этапом в отношениях между двумя странами в области оборонной промышленности.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на Международной выставке оборонной промышленности IDEF-2023.

Он отметил, что Турция продолжит свои достижения в оборонной промышленности: «Наши успехи становятся источником вдохновения для других стран».

По словам Эрдогана, Турция и впредь будет поддерживать своих друзей в области оборонной промышленности.

Отметим, что 27 июля было подписано новое соглашение о военно-техническом сотрудничестве между Министерством оборонной промышленности Азербайджана и турецкой компанией TUSAŞ. Документ предусматривает совместное усовершенствование турецкого боевого самолета KAAN.