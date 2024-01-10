Компания «Турецкая авиационная и космическая промышленность» (TUSAŞ) готовит к первому полету первый турецкий истребитель пятого поколения Kaan.

Как передает #,oб этом сообщил генеральный директор TUSAŞ Темел Котиль.

«Мы ждем полета Kaan в ближайшие дни», – заявил Котиль. Конкретную дату он не назвал. Об этом сообщает газета Yeni Şafak.

Планировалось, что первый полет нового боевого самолета состоится 27 декабря 2023 года. TUSAŞ с этой задачей не справилась, признал гендиректор аэрокосмической компании. «Мы дали обещание на 2023 год, но не получилось. Судьба такова», – отметил Котиль.

Разработка истребителя Kaan (ранее известного как TF-X) ведется с 2016 года. Предполагалось, что первый полет с двигателями турецкой разработки новый самолет совершит в 2028 году. О готовности сотрудничать с Турцией в создании нового самолета в разное время заявляли Россия, Украина, Азербайджан. Предполагается, что Kaan заменит в Вооруженных силах Турции устаревающие F-16 Fighting Falcon производства США.

К реактивным истребителям пятого поколения обычно относят самые современные боевые самолеты с высоким уровнем автоматизации, построенные с использованием технологий малозаметности и систем сетецентрической войны, уточняет «Профиль». Устоявшегося определения «пятого поколения» нет. По состоянию на 2024 год серийно производить истребители пятого поколения способны только три государства: США, Китай и Россия. Некоторые страны (Великобритания, Австралия, Израиль, Италия, Япония, Республика Корея и др.) имеют на вооружении самолеты пятого поколения F-35 Lightning II, купленные у США. Турция также планировала приобрести эти самолеты, но Вашингтон отказался продавать их после приобретения Анкарой российских комплексов ПВО С-400.