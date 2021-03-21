Эрдоган: Пусть Новруз принесет турецкому народу и всему человечеству благополучие, процветание и радость

С надеждой и воодушевлением, которое нам дарит праздник Новруз, Анкара продолжит строить более процветающее, справедливое и безопасное будущее для Турции, региона и всего человечества в целом, будучи при этом плечом к плечу как с женщинами, так и с мужчинами, как с молодыми, так и с пожилыми людьми.

Об этом говорится в обращении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по случаю праздника Новруз.

«Желаю, чтобы чувство единства и солидарности, которое символизирует праздник Новруз, с воодушевлением отмечаемый на протяжении тысячелетий на обширной территории — от Центральной Азии до Анатолии и Балкан, укоренилось во всем мире и стало постоянным. Пусть Новруз принесет турецкому народу и всему человечеству благополучие, процветание и радость. От всей души поздравляю всех наших граждан», — говорится обращении.