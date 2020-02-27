Эрдоган проводит в Анкаре заседание в связи с обстановкой в Идлибе

Президент Турции проводит в четверг заседание в связи с ситуацией в сирийском Идлибе. Об этом сообщили журналистам в администрации турецкого лидера.

Собрание длится уже не менее двух часов. Как отмечает телеканал NTV, в нем принимают участие министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, глава МИД Мевлют Чавушоглу, руководитель Национальной разведывательной организации Хакан Фидан и глава генштаба Яшар Гюлер.

В четверг в Анкаре прошли переговоры официальных лиц РФ и Турции, посвященные обстановке в Идлибе.(ТАСС)

| 2020-02-28T01:09:20+00:00 28 февраля 2020, 01:09|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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