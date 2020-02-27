Эрдоган проводит в Анкаре заседание в связи с обстановкой в Идлибе

Президент Турции проводит в четверг заседание в связи с ситуацией в сирийском Идлибе. Об этом сообщили журналистам в администрации турецкого лидера.

Собрание длится уже не менее двух часов. Как отмечает телеканал NTV, в нем принимают участие министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, глава МИД Мевлют Чавушоглу, руководитель Национальной разведывательной организации Хакан Фидан и глава генштаба Яшар Гюлер.

В четверг в Анкаре прошли переговоры официальных лиц РФ и Турции, посвященные обстановке в Идлибе.(ТАСС)